पश्चिम बंगाल: TMC नेता के कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी के दो दिग्गज नेता, सियासी हवा तेज

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच जारी सियासी जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अक्सर बीजेपी और टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता आपस में भिड़ते रहते हैं। लेकिन, अब जो हुआ उससे नई सियासी हवा तेज हो गई है।

दरसअल, टीएमसी MLA के कार्यक्रम में बीजेपी के दो दिग्गज नेता दिलीप घोष और मुकुल रॉय पहुंचे थे। जिससे राजनीति में कई अटकलबाजियों को हवा मिलना शुरू हो गई हैं।

एक मीडिया हाउस के मुताबिक, कोलकाता के साल्ट लेक में टीएमसी विधायक सब्यसाची दत्ता ने गणेश पूजा का आयोजन किया। इस कार्यक्र में मुख्य अतिथि के तौर पर बंगाल भाजपा के अध्यक्ष प्रमुख दिलीप घोष, अरविंद मेनन और वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय पहुंचे। इन नेताओं के टीएमसी के कार्यक्रम में शामिल होने से सियासी हलचल तेज हो गई है।

West Bengal: Bharatiya Janata Party (BJP) leaders Dilip Ghosh and Mukul Roy attended the Ganesh Puja hosted by Trinamool Congress (TMC) MLA Sabyasachi Dutta at Salt Lake in Kolkata, yesterday. pic.twitter.com/s4gehyqPmm