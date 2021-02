Budget 2021: बजट से लोगों की क्या हैं उम्मीदें, सोशल मीडिया से मिल रहे ये रिएक्शन

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए आज का दिन काफी चुनौतीपूर्ण है। 2021 के वित्तीय बजट को लेकर आम जनता टकटकी लगाए बैठी है। हालांकि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है। देश के कई सेक्टरों में लगातार गिरावट आ रही है। ऐसे में वित्त मंत्री से आम जनता की अपेक्षाएं ज्यादा हैं। सोशल मीडिया पर बजट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। ट्विटर पर लोग बजट से पहले की प्रतिक्रियाएं देने लगे हैं और परिस्थिति को देखते हुए कयास लगा रहे हैं। कोई टैक्स स्लैब में बदलाव की बात कर रहा है, तो कई सदी के सबसे खास और बेहतरीन बजट के पेश होने की उम्मीद कर रहा है। ट्विटर पर लगातार #Budget2021 ट्रेंड में है।

Big day today #Budget2021 I hope @nsitharaman doesn't provide any kind of simplifications which leads to complications in everyone's life. #BudgetSession

India badly needs a “once in a century” budget tomorrow. We need every possible support to bring our gdp growth back. I am keeping my fingers crossed. So far @nsitharaman hasn’t delivered in 2 years - time to deliver is now #Budget2021