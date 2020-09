जानिए कब से शुरू होंगी पहले जैसी विमान सेवाएं, नागरिक उड्डयन मंत्री Hardeep Singh Puri ने दी जानकारी

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के चलते बीते 25 मार्च से देश में लागू लॉकडाउन के बाद तमाम सेवाओं को चरणबद्ध ढंग से खोला जा रहा है। हालांकि अभी भी रेलवे, मेट्रो और उड़ाने पहले की तरह सामान्य नहीं हो सकी हैं। हालांकि मंगलवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ( Central Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri ) ने राज्यसभा में देश में उड़ानों ( flights ) को लेकर बड़ी जानकारी दी।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि इस दीपावली और वर्ष के अंत तक भारत में विमान यात्रियों की संख्या मामले में उड़ानें कोरोना से पहले की तरह देखने को मिलने लगेंगी। उन्होंने कहा तब तक एक दिन में 3 लाख मुसाफिर यात्रा करने लगेंगे। पुरी ने उच्च सदन में विमान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा किए जाने के दौरान इस बारे में बताया। इस विधेयक को लोकसभा ने पिछले सत्र में मंजूरी दे दी थी।

इस दौरान जहां तृणमूल कांग्रेस के सांसद दिनेश त्रिवेदी ने एयर इंडिया के महत्व पर प्रकाश डाला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने हवाई अड्डों की नीलामी जीतने वाले अडानी समूह के मुद्दे को उठाया।

Soaring Higher!

Domestic Operations on 14th September 2020, Day 114 till 2359 hrs.



Departures 1342

1,33,926 passengers handled.

Arrivals 1335

1,33,956 passengers handled.

Total movements 2,677

Footfalls at airports 2,67,882

Total number of flyers 1,33,926 pic.twitter.com/m7apMuEyLc