COVID-19 Alert: हवा के जरिए फैल रहा corona, WHO ने स्वीकारी सच्चाई, मिले कई सबूत

नई दिल्ली। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ( coronavirus in World ) काफी तेजी से फैल रहा है। भारत ( Coronavirus in india ) में इस महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। COVID-19 को लेकर अब तक कई सिमटम सामने आ चुके हैं। साथ ही कई तरह के दावे भी किए जा चुके हैं। इसी बीच तकरीबन 32 देशों के वैज्ञानिकों ( Scientist ) ने दावा किया कि हवा ( Airborne Transmission ) के जरिए भी कोरोना वायरस (COVID-19 ) फैल रहा है। इस पर अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ( WHO ) ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। WHO का कहना है कि कुछ मामलों को देखते हुए अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोरोना का संक्रमण हवा के जरिए नहीं फैल रहा है।

हवा में भी फैल रहा है कोरोना वायरस- WHO

दरअसल, WHO ने पहले दावा किया था कि हवा से कोरोना वायरस ( COVID-19 ) नहीं फैलता है। हालांकि, कई वैज्ञानिकों ने पहले भी कहा था कि यह महामारी हवा के जरिए भी फैल रही है। लेकिन, WHO ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन, अब कुछ विशेष मामलों और सबूतों की पुष्टि करने के बाद WHO ने नया बयान जारी किया है। WHO ने अपने नये बयान में कहा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हवा के जरिए ( Airborne Transmission Of Coronavirus ) कोरोना वायरस नहीं फैल रहा है। क्योंकि, कुछ मामलों में इसके सबूत मिले हैं। इस बयान से साफ स्पष्ट है कि WHO ने आखिरकार यह स्वीकार कर लिया है कि हवा के जरिए भी COVID-19 का संक्रमण फैल रहा है। इससे जो वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे थे, उन्हें बडी़ कामयाबी मिली है। साथ ही इस वायरस के संक्रमण को रोकने में उन्हें काफी हद तक मदद मिलेगी।

इस पर अभी और रिसर्च की जरूरत- वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन

मंगलवार को मीडिया से रू-ब-रू होते हुए WHO की तकनीकि हेड बेनेडेटा अल्लेग्रांज़ी ने कहा कि हवा के जरिए कोरोना वायरस ( COVID-19 in India ) के फैलने के सबूत मौजूद थे, लेकिन यह पूरी तरह से निश्चित नहीं था। बेनेडेटा अल्लेग्रांजी ने कहा कि पब्लिक प्लेस ( Public Places ) पर हवा के जरिए कोरोना वायरस के फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। खासकर, भीड़ भाड़ वाली जगह, बंद जगह, ऐसी जगह जहां हवा ठीक से ना आ रही हो। हालांकि, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस पर अभी और सबूतों और रिसर्च करने की आवश्यकता है। लेकिन, इस बयान से साफ स्पष्ट हो गया है कि हवा के जरिए भी कोरोना वायरस फैल रहा है।