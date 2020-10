30,000 फुट की ऊंचाई पर प्लेन में जन्मा बच्चा, एयरलाइन्स ने दिया जीवनभर फ्री यात्रा का तोहफा

नई दिल्ली। कोरोना महामारी ( Coronavirus Epidemic ) के बीच आपने कई ऐसी खबरें सुनी या पढ़ी होंगी जो आपके लिए बेहद ही चौंकाने वाली होंगी। ऐसी ही एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल, नई दिल्ली से बेंगलुरु जा रही एक फ्लाइट में एक महिला ने एक बच्चे को जन्म ( baby delivered on board ) दिया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी दिल्ली से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिगो की फ्लाइट में महिला पैसेंजर ने एक बेबी को जन्म दिया। बच्चा और मां दोनों स्वस्थ हैं।

इंडिगो ने बयान जारी कर बताया कि मां और बच्चा दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं। फ्लाइट शाम 7:40 बजे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरी। फ्लाइट की लैंडिंग के बाद बच्चे का एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत किया गया।

बयान में आगे कहा गया कि हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि दिल्ली से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट 6E 122 में एक प्रीमैच्योर बच्चे का जन्म हुआ। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने कहा है कि 30 हजार फुट की ऊंचाई पर जन्म लेने वाले बेबी बख्शी का हम स्वागत करके बहुत खुश हैं। मां और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, हम उन्हें शुभकामनाएं भेज रहे हैं।

A baby boy was delivered prematurely on a flight from Delhi to Bangalore, today: IndiGo Airlines pic.twitter.com/lz4aTuXIO7