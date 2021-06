World Environment Day 2021: भारत में होगी दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे, इतने वर्षों में हासिल होगा लक्ष्य

नई दिल्ली। हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस ( World Environment Day 2021 ) मनाया जाता है। दुनिया के साथ-साथ भारत भी पर्यावरण संरक्षण के लिए तेजी से काम कर रहा है। फिर चाहे वो धरती हो, जल हो या फिर वायु हर मोर्चे पर पर्यावरण को बचाने के लिए हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। इसी कड़ी में भारतीय रेलवे ( Indian Railways ) भी पीछे नहीं है।

भारत में दुनिया की सबसे बड़ी हरित रेलवे पर तेजी से काम हो रहा है। भारतीय रेलवे के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी हरित रेलवे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिशन मोड में काम चल रहा है।

यह भी पढ़ेंः World Environment day 2021: जानिए कैसे हुई पर्यावरण दिवस की शुरुआत, क्या है इस वर्ष की थीम और कोरोना काल में इसकी उपयोगिता

On #WorldEnvironmentDay, let us reaffirm our pledge to restore our ecosystems & protect our biodiversity 🌏



Realising its role, Indian Railways has taken several initiatives to become Green Railways:



♻️ Electrification



♻️ Renewable Energy Usage



♻️ Eco-Friendly Solutions pic.twitter.com/VHljKgwqrY