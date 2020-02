डोनाल्ड ट्रंप को ईश्वर का आशीर्वाद दिलाने के लिए हिंदूसेना करेगी यज्ञ, मोटेरा स्टेडियम में गिरा अस्थायी गेट

नई दिल्ली। हिंदूसेना के मुखिया और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump India visit) के समर्थक विष्णु गुप्ता विश्व शांति यज्ञ का आयोजन करेंगे। हिंदूसेना का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप को ईश्वर का आशीर्वाद मिलने की कामना लेकर सोमवार 24 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर (Jantar Mantar) पर यज्ञ किया जाएगा। ट्रंप सोमवार को ही भारत आ रहे हैं। वहीं, रविवार कोमोटेरा स्टेडियम के बाहर बना एक अस्थायी गेट तेज हवा में गिर गया, जिससे वहां कुछ देर तक अफरातफरी का आलम रहा।

Big News: डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर करेंगे इन आठ राज्यों के मुख्यमंत्री, कांग्रेस सांसद ने किया इनकार

लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इसमें एक मोड़ आता है। कहा जा रहा है कि यज्ञ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 'मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और ट्रंप दुनिया को मानवता के लिए सबसे बड़े खतरे चरमपंथी इस्लामिक कट्टरपंथियों से मुक्त कराने की ताकत मिले और मानवता के दुश्मनों को खत्म करने के लिए वे एकजुट होकर लड़ सकें।'

ट्रंप को इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ उनके कड़े रुख के लिए जाना जाता है और हिंदू सेना भी इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ अपने विचार प्रकट करने में कभी नहीं हिचकिचाई है। अब गुप्ता (Vishnu Gupta) ने ट्रंप और अपने संगठन में एक समानता पाई है।

Welcome to India #HinduSena will organise "Vishwa Shanti Yagya" at 11:00 am on 24/02/2020 at Jantar Mantar,New Delhi seeking blessings of our #Hindu Gods for #US President @realDonaldTrump & #India PM @narendramodi to unite & fight #IslamicTerrorism & for World Peace@ANI @cnni pic.twitter.com/GGi7w8RnFM