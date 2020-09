Tiwan में पतंग के साथ 100 फीट हवा में उड़ी तीन साल की लड़की, बाल-बाल बची जान

ताइपे। ताइवान (Tiwan) के पतंग उत्सव (Kite Festival) के दौरान एक भयानक हादसा होने से बच गया। यहां पर एक बच्ची धागे में फंसकर करीब सौ फीट की ऊंचाई तक पहुंच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह से लड़की को बचा लिया। अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा अचानक आए हवा के झोकें ने बच्ची को हवा में उछाल दिया।

तीन साल की लड़की से उलझा धागा

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ताइवान के सिंचु शहर में हर साल पतंग उत्सव का आयोजन होता है। देश के हर हिस्से से पतंगबाज अपना हुनर दिखाने के लिए यहां पर पहुंचते हैं। इस उत्सव को लेकर में करतब दिखाने के लिए यहां कई लोग पहुंचते हैं। रविवार को भीड़ के बीच एक पतंगबाज नारंगी रंग की एक बड़ी सी पतंग को उड़ा रहा था। तभी उसकी एक डोर 3 साल की लड़की से उलझ गई और करीब 60 किलोमीटर प्रतिघंटे से चल रही हवाओं के कारण लड़की देखते ही देखते हवा में 100 फीट ऊपर तक उछल गई।

