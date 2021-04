LinkedIn के 50 करोड़ यूजर्स का निजी डाटा लीक

वाशिंगटन। कामकाजी पेशेवरों के लिए बनाए गए ऑनलाइन नेटवर्क लिंक्डइन के यूजर्स के लिए बुरी खबर है। हाल ही में लिंक्डइन को एक बड़े पैमाने पर डेटा सेंधमारी का सामना करना पड़ा जिसमें इसके 50 करोड़ से अधिक यूजर्स के व्यक्तिगत डेटा को एक लोकप्रिय हैकर फोरम पर लीक कर दिया गया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, लीक हुए डेटा में व्यक्तिगत संवेदनशील जानकारी होती है जिसमें ईमेल आईडी, कार्यस्थल की जानकारी, कॉन्टैक्ट नंबर, पूरा नाम, अकाउंट आईडी, सोशल मीडिया अकाउंट लिंक, जेंडर विवरण समेत बहुत कुछ शामिल होता है।

हैकर प्लेटफॉर्म पर इस जानकारी को पोस्ट करने वाले प्रोग्रामर साइट पर यूजर्स को अनुमति दे रहे हैं कि वे केवल 2 अमरीकी डॉलर के साइट क्रेडिट के जरिये लीक किए गए डाटा के सैंपल प्रूफ देखें।

