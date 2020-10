स्वेदश लौट रहे 7 भारतीयों का Libya में अपहरण, विदेश मंत्रालय ने कहा- सभी सुरक्षित, जल्द छुड़ा लेगें

त्रिपोली। उत्तरी अफ्रीकी देश लीबिया में सात भरतीयों का अपहरण ( Indian Citizens Abducted in Libya ) कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी भारतीय स्वदेश लौटने के लिए राजधानी त्रिपोली एयरपोर्ट जा रहे थे। अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। फिलहाल, विदेश मंत्रालय सभी परिवारों के संपर्क में है।

अपहरण किए गए भारतीय आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने मीडिया से बात करते हुए यह जानकारी दी है।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि ये सभी सात भारतीय लीबिया के अशवरीफ नाम की जगह से अगवा किए गए हैं। ये सभी कंस्ट्रक्शन और ऑयल कंपनी में काम कर रहे थे। अभी अगवा हुए नागरिकों की सकुशल रिहाई को लेकर वहां की सरकार से बातचीत की जा रही है। हालांकि अभी तक इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि इन्हें अगवा किसने किया है।

7 Indians working at a construction company were kidnapped in Libya on September 14. Our embassy in Tunisia has contacted the Libyan govt and International organisations and are working for the release of these Indians. We have been informed that they are safe: A Srivastava, MEA pic.twitter.com/TFtOzvHcIc