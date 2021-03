भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेंगे बाइडेन, चीन को घेरने के लिए आसियान देशों को लेंगे साथ

नई दिल्ली। अमरीका में सरकार बदलने के बाद भी वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की वकालत की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की इंटरिम नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजिक गाइडेंस में ये बातें कही गई हैं। यह गाइडेंस राष्ट्रपति बाइडेन का विजन डाक्यूमेंट है। इस विजन डाक्यूमेंट में बताया गया है कि अमरीका भारत के साथ अपनी साझेदारी को पहले से ज्यादा मजबूती देना चाहता है।

We'll deepen our partnership with India & work alongside New Zealand as well as Singapore, Vietnam & other ASEAN member states to advance shared objectives. Recognizing ties of shared history & sacrifice we'll reinforce partnership with Pacific Island states: US Administration