मॉरीटैनिया के किनारे पर नाव पलटने से 58 प्रवासियों की मौतः संयुक्त राष्ट्र

नुआधिबो। संयुक्त राष्ट्र की प्रवासी एजेंसी के मुताबिक गुरुवार को अफ्रीकी देश मॉरीटैनिया के समुद्री किनारे पर नाव पलटने से कम से कम 58 प्रवासियों की मौत हो गई। जबकि 83 अन्य ने तैरकर अपनी जान बचाई।

अंतरराष्ट्रीय प्रवासी संगठन (आईओएम) द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक मॉरीटैनिया में आईओएम और संयुक्त राष्ट्र प्रवासी उच्चायोग (यूएनएचसीआर) के अधिकारियों द्वारा राहत एवं बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं और जरूरी सहायता मुहैया कराई जा रही है।

इस हादसे में बचे लोगों द्वारा बताया गया कि जब उनकी नाव उत्तर-पश्चिमी अफ्रीकी देश मॉरीटैनिया के पास पहुंचने वाली थी, इसमें ईंधन कम था।

