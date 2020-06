Britain: रीडिंग शहर के एक पार्क में चाकूबाजी की घटना में 3 की मौत, लीबियाई नागरिक गिरफ्तार

लंदन। ब्रिटेन ( Britain ) की राजधानी लंदन से 65 किमी दूर रीडिंग शहर ( Reading City ) के एक पार्क में रविवार की सुबह चाकूबाजी ( Knife Attack ) की घटना में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले को अंजाम देने के आरोप में 29 वर्ष के एक लीबियाई नागरिक ( Libyan citizen arrested ) को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय टेम्स वैली पुलिस ( Thames Valley Police ) की टीम पहुंची और जांच शुरू की। इसके बाद पुलिस ने इसे एक आतंकी घटना माना और कहा कि इसकी जांच जाचं आतंकवाद निरोधक पुलिस टीम को स्थानांतरित कर दी गई है।

मौके पर मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी लारेंस वोर्ट ने बताया कि एक आदमी लगभग आठ से 10 दोस्तों के एक समूह की ओर बढ़ा और अचानक चाकू मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते चारों ओर अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद लोग जब पार्क से भागने लगे तो इसका फायदा उठाकर हमलावर भी भाग गया।

इस मामले की जांच में जुटे डिटेक्टिव चीफ सुपरिंटेंडेंट ( Detective Chief Superintendent ) इयान हंटर ने कहा कि फिलहाल जनता को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। हम लोग सतर्क हैं.. जनता से अपील है कि किसी भी संदिग्ध घटना की सूचना फौरन पुलिस को दें।

