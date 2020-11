Britain: पीएम बोरिस जॉनसन कोरोना पॉजिटिव सांसद के संपर्क में आए, खुद को किया आइसोलेट

लंदन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ( British Prime Minister Boris Johnson ) ने एक बार फिर से खुद को आइसोलेट कर लिया है। दरअसल, एक कोरोना पॉजिटिव सांसद के संपर्क में आने के बाद बोरिस जॉनसन ने यह कदम उठाया है। हालांकि अभी तक उनमें कोरोना के कोई लक्षण नजर नहीं आए हैं।

बोरिस जॉनसन ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा 'आज मुझे एनएचएस टेस्ट और ट्रेस द्वारा सूचित किया गया कि मुझे सेल्फ आइसोलेट होना चाहिए क्योंकि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में था जो COVID-19 पॉजिटिव है। मुझे कोई लक्षण नहीं हैं, लेकिन मैं नियमों का पालन कर रहा हूं और No10 से काम करते हुए महामारी के खिलाफ सरकार का नेतृत्व करना जारी रखूंगा।’

बता दें कि इससे पहले अप्रैल में बोरिस जॉनसन कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। तब उन्होंने लंदन के सेंट थॉमस हॉस्पिटल में तीन रातें गुजारी थी।

Today I was notified by NHS Test and Trace that I must self-isolate as I have been in contact with someone who tested positive for COVID-19.



I have no symptoms, but am following the rules and will be working from No10 as I continue to lead the government’s pandemic response.