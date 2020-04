ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के बाद अब उनकी मंगेतर में कोरोना के लक्षण, कैरी ने ट्वीट कर दी जानकारी

लंदन। कोरोना वायरस के चपेट में दुनिया के कई दिग्गज लोग आ चुके हैं। इनमें से कई की मौत भी हो चुकी है। कोरोना वायरस से दुनियाभर में 56 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं।

इसी बीच ब्रिटेन से एक बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना संक्रमण से पहले से जूझ रहे ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के बाद अब उनकी गर्लफ्रेंड और मंगेतर कैरी साइमंड्स में भी कोरोना वायरस जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं।

Coronavirus: वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता, संक्रमण के लक्षण से पहले चलेगा मरीज का पता

इस बात की जानकारी खुद कैरी साइमंड्स ने देते हुए बताया है कि वो भी कोरोना वायरस जैसे लक्षण महसूस कर रही हैं। उन्होंने बताया कि अभी उनका टेस्ट नहीं हुआ है और वह एक हफ्ते से आराम कर रही हैं। साइमंड्स ने ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की है।

Being pregnant with Covid-19 is obviously worrying. To other pregnant women, please do read and follow the most up to date guidance which I found to be v reassuring: https://t.co/JPvIDeB3l6