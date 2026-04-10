सेना ने की एयरस्ट्राइक, सूडान में 56 लोगों की मौत और 107 घायल

सूडान (Sudan) में चल रहे गृहयुद्ध की वजह से हालात काफी खराब हैं। देश की सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ - आरएसएफ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच 15 अप्रैल 2023 से चल रहे युद्ध की वजह से तबाही मच चुकी है। अभी भी देश में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन ही आरएसएफ के हमलों के मामले सामने आते हैं। अब देश में एक और एयरस्ट्राइक का मामला सामने आया है, लेकिन इसे आरएसएफ ने नहीं, बल्कि देश की सेना ने अंजाम दिया है।