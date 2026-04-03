आरएसएफ ने अस्पताल पर दागा ड्रोन, 12 लोगों की मौत और 22 घायल

सूडान (Sudan) में हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसकी वजह है देश में चल रहा गृहयुद्ध, जो 15 अप्रैल 2023 से देश की सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ - आरएसएफ (Rapid Support Forces - RSF) में चल रहा है। इस युद्ध को 3 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन यह कब खत्म होगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आरएसएफ तो सूडान में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने से भी पीछे नहीं हटता और इस तरह के मामले आए दिन ही देखने को मिलते हैं। अब सूडान में आरएसएफ के आतंक का एक और मामला सामने आया है।