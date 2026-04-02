‘हमारे भारतीय दोस्त सुरक्षित, होर्मुज स्ट्रेट पर चिंता की कोई बात नहीं’ – ईरान

ईरान-अमेरिका इज़रायल युद्ध (Iran-US Israel War) का आज 34वां दिन है। अमेरिका (United States of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने देश के नाम अपने पहले संबोधन में इस बात की पुष्टि कर दी है कि वह 2-3 हफ्ते में युद्ध खत्म करके ईरान से निकल जाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस दौरान अमेरिका की तरफ से ईरान पर भीषण हमला किया जाएगा और ईरान को पाषाण काल में भेज दिया जाएगा। ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन के भी संकेत दिए। इसके साथ ही होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) पर ईरान के कंट्रोल की वजह से कई देशों को हो रही परेशानी पर संदेश दिया कि जिन देशों को परेशानी हो रही है उन्हें अमेरिका से तेल-गैस खरीदना चाहिए। ट्रंप ने इस युद्ध के दौरान होर्मुज स्ट्रेट खुलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। कई पश्चिमी देशों के लिए होर्मुज स्ट्रेट बंद है, लेकिन ईरान ने कई देशों के लिए यह रास्ता खोला हुआ है। इनमें भारत (India) भी शामिल है। अब ईरान की तरफ से भारत के लिए एक बड़ी बात कही गई है।