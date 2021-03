‘बर्गर किंग’ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर औरतों को लेकर किया ऐसा ट्वीट.. सोशल मीडिया पर मच गया हंगामा

नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दुनियाभर में औरतों के जज्बे और हौसले को सलाम किया जा रहा है। आज के समय में महिलाएं हर उस मुकाम को हासिल कर रही हैं, जिसके लिए कभी ये माना जाता था कि ये सभी काम सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सोशल मीडिया पर उस वक्त हंगामा मच गया, जब फूड चेन चलाने वाली कंपनी ‘बर्गर किंग’ ने औरतों को लेकर एक ट्वीट किया। सोशल मीडिया यूजर्स ने देखते ही देखते बर्गर किंग को ट्रोल कर दिया।

दरअसल, बर्गर किंग ने ट्वीट करते हुए लिखा ‘औरतों की जगह किचन में है’। इस ट्वीट पर लोगों ने प्रतिक्रिया देनी शुरू की और देखते ही देखते बर्गर किंग ट्रोल होने लगा। बर्गर किंग को जवाब देने में फूड चेन कंपनी केएफसी भी पीछे नहीं रही। केएफसी ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया।

We are proud to be launching a new scholarship programme which will help female Burger King employees pursue their culinary dreams!