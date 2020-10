आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध विराम को राजी, Russia ने निभाई मध्यस्थ की भूमिका

मास्को। बीते कई दिनों से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग को रोकने का प्रयास किया गया है।

रूस की मदद से दोनों देश युद्धविराम को राजी हो गए हैं। मॉस्को (Moscow) में रूस के विदेश मंत्री ने ऐलान किया है कि दोनों देश अब युद्ध खत्म करने को लेकर सहमत हो गए हैं। ।

मॉस्को में अधिकारियों की मुलाकात के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान आज दोपहर 12 बजे से ये युद्धविराम मानेंगे। इस दौरान दोनों देश एक-दूसरे के सैनिकों के शवों और युद्धबंदियों को लौटाएंगे। इसके बाद आर्मेनिया-अजरबैजान के बीच वार्ता दोबारा से शुरू होगी।

Armenia & Azerbaijan agreed to a ceasefire starting on Saturday to exchange prisoners & bodies of those killed in the conflict between Azeri & ethnic Armenian forces over Nagorno-Karabakh region, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said: Reuters