अमरीका में कोरोना वायरस ने मचाया कहर, 5000 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा

न्यूयॉर्क। दुनिया भर में कोरोना वायरस के सबसे अधिक मामले इस समय अमरीका में हैं। अमरीका गुरुवार तक मौत का आंकड़ा पांच हजार के पार कर गया है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी (जेएचयू) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के आगे अमरीका बेबस दिखाई दे रहा है। यहां एक दिन में सबसे अधिक 1169 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले एक दिन में सबसे ज्यादा 970 लोगों की मौत इटली में हो गई थी। इस वक्त अमरीका में सबसे ज्यादा 245,066 लोग कोरोना के इन्फेक्शन से पीड़ित हैं।

US virus deaths hit new daily high of 1,169 in 24 hours, Johns Hopkins University: AFP news agency #COVID19