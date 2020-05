सावधान! एक सैलून के जरिए 140 लोग में फैला Coronavirus, Parlour जाने से पहले समझ लें ये बातें

-अमरीका (US) में लॉकडाउन (Lockdown in US) के नियमों में ढील दिए जाने के बाद कई प्रांतों में सैलून खोलने की भी इजाजत मिल गयी है

नई दिल्ली. केंद्र सरकार (Central government) ने लॉकडाउन (Lockdown 4.0) के बीच कई और दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। इस खबर से आम जनता और दुकानदारों दोनों को बहुत राहत मिली है। लोग अपने सामान्य जीवन में लौटना चाह रहे हैं और सबसे पहले पार्लर (Beauty Parlour in Lockdown) और नाई (Salon) की दुकान खुलने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि वहीं अमरीका (US) में लॉकडाउन (Lockdown in US) के नियमों में ढील दिए जाने के बाद कई प्रांतों में सैलून खोलने की भी इजाजत मिल गयी है। अमरीका के मिसौरी में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें दो सैलून वर्कर्स (Hairstylist) से 140 लोगों में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) फ़ैल गया। ये दोनों कोरोना के लक्षण नज़र आने के बावजूद बीते 8 दिनों से लगातार काम कर रहे थे और इसी दौरान इनके जरिए 140 लोग संक्रमित हो गए।

140 लोग हुए संक्रमित

एक अंग्रेजी अखबार में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक स्प्रिंगफील्ड हेल्थ डिपार्टमेंट ने शनिवार को बताया कि सैलून में कम करने वाले दो ऐसे हेयरस्टाइलिस्ट के बारे में पता चला है जिनके चलते 140 अन्य लोग संक्रमित हो गए हैं। ग्रेट क्लिप्स नाम के इस सैलून में काम कर रहे दो कर्मचारी कोरोना संक्रमित थे। इनमें से एक ने 56 ग्राहकों और एक अन्य ने 84 ग्राहकों और सैलून के ही 7 कर्मचारियों को संक्रमित कर दिया।

4 मई से खुल गए थे सैलून



इन दोनों पर ही आरोप है कि कोरोना के लक्षण होने के बावजूद ये न सिर्फ काम पर आते रहे बल्कि इन दोनों ने ही कोई सतर्कता भी नहीं बरती। गौरतलब है कि मिसौरी में 4 मई से सैलून खुल गए थे। यहां कोरोना के अब तक 11 हजार 752 मामले आए हैं और 676 की संक्रमण से मौत हो गयी है। मिसौरी में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की रिपब्लिकन पार्टी के नेता माइक पार्सन गवर्नर हैं।

इन बातों का रखें ध्यान

- शेविंग या कटिंग करते हुए ग्राहक की त्वचा पर कट लग जाता है तो उसे तुरंत बहते पानी से घाव को साफ करें और अपने हाथों में दस्ताने पहने रखें।

- इसके अलावा, एंटीसेप्टिक क्रीम या लोशन का इस्तेमाल करें।

- कर्मचारी दस्ताने पहनकर कार्य करें। दस्ताने निकालने के बाद उसे किसी प्लास्टिक की थैली में रखें और फिर बैग को सील करके बंद डस्टबिन में फेंक दें।

- कर्मचारियों के एप्रन हर ग्राहक के लिए बदले जाएँ हर चेयर को ग्राहक के बेथने के पहले सैनिटाइज़ किया जाये

- सैलून में सभी इंतजाम देख लेने और सुनिश्चित होने के बाद ही वहां जाएं।