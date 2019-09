ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी, सऊदी अरब में ड्रोन हमले को लेकर दोषी ठहराया

वाशिंगटन। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के तेल संयंत्र पर ड्रोन हमले को लेकर ईरान को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा है कि इस हमले में ईरान का ही हाथ है। इस तरह से सिर्फ उसे ही फायदा हो सकता है। ट्रंप ने कहा कि पहले भी उसने हमारे एक ड्रोन को गिरा दिया था, जबकि वह उसके क्षेत्र में नहीं था। ट्रंप ने कहा कि हम जांच करेंगे कि सऊदी अरब पर हमले में ईरान का कोई हाथ है या नहीं। अगर उसका नाम सामने आता है तो उसे परिणाम भुगतने होंगे।

अमरीका को मध्य-पूर्व के तेल या गैस की जरूरत नहीं, हम खुद दुनिया के नंबर एक ऊर्जा उत्पादक: ट्रंप

Remember when Iran shot down a drone, saying knowingly that it was in their “airspace” when, in fact, it was nowhere close. They stuck strongly to that story knowing that it was a very big lie. Now they say that they had nothing to do with the attack on Saudi Arabia. We’ll see?