डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के CEO से कहा होम बटन स्वाइप से बेहतर, लोगों ने कहा-ओबामा आपसे बेहतर

वाशिंगटन। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आईफोन के डिजाइन से काफी परेशानी है। उन्होंने ट्विटर के इसको लेकर एप्पल के सीईओ टिम कुक से शिकायत की। ट्रंप के ट्वीट से पता चलता है कि उन्हें आईफोन का होम बटन वापस चाहिए। दरअसल, अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा,'टू टिम : आईफोन का बटन स्वाइप से काफी बेहतर था।'

To Tim: The Button on the IPhone was FAR better than the Swipe!