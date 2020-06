Donald Trump का दावा: लॉकडाउन में भी अमरीका में बढ़ गए रोजगार,आर्थिक विशेषज्ञ हैरान

वॉशिंगटन। चुनावी साल अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। देश पहले ही कोरोना वायरस (Coronavirus) का दंश झेल रहा है, वहीं अर्थव्यवस्था के हालात बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में ट्रंप को कुछ आंकड़े हाथ लगे हैं जो आर्थिक विशेषज्ञों को भी हैरत में डाल दें। उन्होंने इसका क्रेडिट लेते हुए ट्वीट भी किया है।

इन आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान अप्रैल में अमरीका में बेरोजगारी दर जो 14.7 फीसदी थी, वह मई में घटकर 13.3 फीसदी हो गई है। बीते कई महीनों से कहा जा रहा था कि अमरीका में लाखों की नौकरियां दांव पर हैं। ऐसे में ये खबर राहत देने वाली है। माना जा रहा है कि लॉकडाउन में ढील के बाद कई सेक्टरों में लोगों को रोजगार मिलने लगे हैं। होटल जिम, क्लब और कई कंपनियां दोबारा शुरू हो गई हैं। जिनकी वजह से ये आंकड़े सामने आए हैं।

Greatest Top Five Monthly Jobs Gains in HISTORY. We are #1! pic.twitter.com/Cs8NEFbHG0