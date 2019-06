फ्रांस ने फिर दोहराया भारत के लिए समर्थन, आतंकवाद और रफाल पर जारी रहेगा सहयोग

नई दिल्ली। फ्रांस ने भारत से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ देने का भरोसा जताया है। फ्रांस के विदेश मामलों के राज्य मंत्री जीन बैप्टिस्ट लेमोयने ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि फ्रांस आतंक और टेरर फंडिंग के खिलाफ भारत की लड़ाई में उसके साथ खड़ा है। बता दें कि लेमोयने इस वक्त आधिकारिक दौरे पर नई दिल्ली आए हैं, इसी दौरान उन्होंने यह बयान दिया।

आतंक के खिलाफ लड़ाई हमारी प्राथमिकता

लेमोयने ने इस दौरान मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा,'आतंक के खिलाफ लड़ाई हमारी प्राथमिकता है। फ्रांस इसमें भारत के साथ है। मुझे लगता है कि हमें इससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी बात करनी चाहिए। जैसे, साइबरसिक्योरिटी एक अहम मुद्दा है, जो टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ है।' उन्होंने आगे कहा,'यह हर दिन की लड़ाई है और मैं कह सकता हूं कि इस क्षेत्र में हमारे भारत के साथ अच्छे संबंध है।

Jean Baptiste Lemoyne: India could provide very interesting experience for the work that will be done in terms of numeric. This participation of PM Modi will be also proceeded by bilateral visit that could be very important moment in the relations. https://t.co/h9dZhIuzPU