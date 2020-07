हेपेटाइटिस मरीजों के लिए Corona है घातक, संक्रमण होने पर हालत हो सकती है नाजुक, CDC ने किया सावधान

Highlights

- अमेरिका (America) की सबसे बड़ी एजेंसी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन (Agency Centers for Disease Control and Prevention) ने चेतावनी जारी की है

- सीडीसी के मुताबिक ऐसे बुजुर्ग जो पहले से बीमार है और हेपेटाइटिस (Hepatitis) से जूझ रहे हैं तो उन्हें इस स्थिति में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है

- डब्ल्यूएचओ (WHO) (World Health Organization ) के अनुसार टीबी यानी तपेदिक के बाद हेपेटाइटिस बी (hepatitis B) व सी दूसरी सबसे घातक बीमारी हैं