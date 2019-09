पाकिस्तान: पीएम इमरान खान ने चीन के उइगर मुसलमानों से बनाई दूरी, कहा-मुझे नहीं मालूम पूरा सच

नई दिल्ली। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान अंतराष्ट्रीय मीडिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अल जजीरा में दिए इंटरव्यू में कश्मीर मसले को प्रमुखता से उठाया और कहा कि वहां मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। मगर जब उनसे चीन के बारे में पूछा गया कि यहां पर उइगर मुस्लिमों के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है। तो उस पर वह सवाल को टालने लगे। पाक पीएम इमरान खान ने कहा कि वह इस समस्या के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं।

सऊदी अरब की तेल कंपनी पर ड्रोन हमले के बाद 5.7 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन ठप

When asked about China's treatment of Uyghur Muslims, primer minister of Pakistan says, "frankly, we've been facing so many of our internal problems that I don't know much about this problem." pic.twitter.com/wLkfYZkq1Z