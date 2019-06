सुरक्षा परिषद में भारत की बड़ी जीत, गैर-स्थायी सीट के लिए पाकिस्तान ने भी किया सपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत को बड़ी जीत हासिल हुई है। परिषद में गैर-स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी को सर्वसम्मति से समर्थन प्राप्त हुआ है। इसका कार्यकाल दो साल के लिए होगा। 2021-22 के कार्यकाल के लिए परिषद की गैर-स्थायी सीट के लिए चुनाव अगले साल जून के आसपास होंगे।

भारी समर्थन की घोषणा की

यूएन में भारत की ओर से स्थाई नेतृत्व देने वाले सैयद अकबरुद्दीन ने भारी समर्थन की घोषणा की। उन्होंने कहा भारत यूएन की स्थाई सदस्यता की ओर बढ़ रहा है। यूएन एशिया-पैसिफक समूह ने दो साल के लिए गैर स्थाई सीट पर भारत को समर्थन दिया है। अकबरुद्दीन ने 55 देशों के समूह को बधाई संदेश दिया है।

