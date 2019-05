'बालाकोट एयर स्ट्राइक पर खुलासा' करने वाली पत्रकार की वेबसाइट हैक करने की कोशिश

नई दिल्ली। 'पाकिस्तान के बालाकोट ( Balakot ) में भारतीय वायुसेना ( Indian Air Force ) की एयर स्ट्राइक में 130 से 170 आतंकवादी मारे गए'... इसका खुलासा करने वाली इटली की पत्रकार फ्रांसेस्का मारिनो की वेबसाइट हैक करने की कोशिश की गई है। उन्होंने इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से की है।

मारिनो ने की पुलिस से शिकायत

मारिनो ने खुद ट्वीट कर बताया कि कुछ स्मार्ट लोगों ने उनकी स्ट्रिंगरएशिया नाम की वेबसाइट को हैक ( Website Hack ) करने की कोशिश की है। मारिनो ने ही पाकिस्तान ? के स्थानीय सूत्रों के हवाले से लिखा इस बात का खुलासा किया था कि भारतीय वायुसेना ने सुबह तड़के 3.30 बजे हमले किए थे और पाकिस्तानी सेना वहां ढाई घंटे बाद सुबह छह बजे पहुंची थी।

Some smart fellows are trying to hack my website. Police already been alerted