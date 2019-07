अबुजा। नाइजीरिया में पांच भारतीय नाविकों ( Indian Sailors ) को रिहा किया गया है। इन सभी को इस साल 19 अप्रैल को एक जहाज से अगवा कर लिया गया था। शनिवार को जहाजरानी राज्य मंत्रालय (Ministry of State for Shipping) ने इस बारे में जानकारी दी। ये सभी फिलहाल भारतीय प्रशासन के कस्टडी में हैं।

अप्रैल में MT Apecus नाम के जहाज से किए गए थे अगवा

इस बारे में जानकारी देते हुए जहाजरानी राज्य मंत्री मनसुख मांडवीय ने कहा, 'मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि नौवहन मंत्रालय, नौवहन महानिदेशालय और अबुजम, नाइजीरिया में भारत के उच्चायोग समेत विभिन्न हितधारकों के लगातार कोशिशों के कारण अगवा हुए भारत के नाविकों को सफलतापूर्वक रिहाई मिल गई। पांचों नाविक अधिकारियों की सुरक्षित हिरासत में हैं। बता दें कि यह पांच नाविक सुदीप, अंकित हूडा, चिराग यादव, अविनाश रेड्डी और मूगी रवि को अप्रैल में MT Apecus नाम के एक जहाज से अगवा कर लिया गया था।

विशेष योजना से मिली सफलता

इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने नौवहन मंत्रालय के अंतर्गत अधिकारियों का एक अंतर-मंत्रालयी समूह (IMGO) का गठन किया। इसके बाद कई एजेंसियों के सहयोग से आखिरकार पांचों नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया।

Thank EAM @DrSJaishankar ji, MoS Shipping Sh. @mansukhmandviya, @india_nigeria and all stakeholders for their efforts in securing the release of 5 Indian seafarers including that of Sh. Sudeep Chowdhary from Odisha who was amongst our citizens kidnapped by pirates in Nigeria .