ECOSOC में PM Modi का संबोधनः हम घरेलू प्रयासों से 'एजेंडा 2030' को प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं

नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (UN ECOSOC) के इस वर्ष के उच्च-स्तरीय सेगमेंट के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र के 50 संस्थापक सदस्यों में से था। तब से अब तक काफी कुछ बदल गया है। आज, संयुक्त राष्ट्र 193 सदस्य देशों को एक साथ किए हुए है। संगठन से उम्मीदें भी बढ़ी हैं। बहुपक्षवाद भी आज कई चुनौतियों का सामना कर रहा है।

पीएम मोदी ने कहा शुरुआत से ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यों और ECOSOC का समर्थन किया है। ECOSOC के पहले अध्यक्ष एक भारतीय थे। भारत ने सतत विकास लक्ष्यों सहित ECOSOC एजेंडा को आकार देने में भी योगदान दिया है।

पीएम मोदी का भाषणः

The UN was originally born for furies of the second World War. Today, the fury of the pandemic provides the context for its re-birth and reform.



Let us not lose this chance: PM Modi pic.twitter.com/5kDSTejMVC