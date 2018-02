मालदीव में सियासी घमासान जारी, दो भारतीय मूल के पत्रकार गिरफ्तार

नई दिल्ली। मालदीव में चल रही सियासी उठापटक के बीच दो भारतीय पत्रकारों की गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। दोनों ही पत्रकार एएफपी नाम की न्यूज एजेंसी से जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ही पत्रकारों को मालदीव के नेशनल सिक्योरिटी लॉ के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है।

प्रेस की आजादी खतरे में

मालदीव में गिरफ्तार किए गए पत्रकार अमृतसर निवासी मनी शर्मा ओर लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के आतिश रावजी पटेल हैं। वहीं मालदीव के सांसद अली जहीर का कहना है कि अब यह प्रेस की आजादी खतरे में हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले यहां एक टीवी चैनल पर भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। उन्होंने दोनों पत्रकारों की जल्द रिहाई की मांग की है। उधर, मालदीव में चल रहे सियासी संकट पर भारत के साथ अपने रिश्तों को लेकर चीन ने गंभीरता दिखाई है। चीन ने कहा कि मालदीव को लेकर भारत और उसके बीच कोई तनाव का मुद्दा नहीं बनेगा। चीन की ओर से आए एक अधिकारिक बयान में कहा गया है कि वह नहीं चाहता कि मालदीव संकट को लेकर उसके और भारत के बीच किसी तरह का तनाव पैदा हो। बयान में यह भी कहा गया कि वह इस मसले को लेकर लगातार भारतीय अधिकारियों के संपर्क में है।

Press Statement: PMC/2018/06

Two journalists (a British national and an Indian national) have been handed over to @ImmigrationMV to take action against them for working in Maldives against Maldives Immigration Act and Regulations. pic.twitter.com/K3aVMXKrny