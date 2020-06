RIC Meeting में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को दिया कड़ा संदेश

नई दिल्ली। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बने तनाव ( india-china dispute ) के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ( foreign minister S Jaishankar ) ने मंगलवार को चीन को कड़ा संदेश दिया। रूस, इंडिया, चीन की आरआईसी बैठक ( RIC Meeting ) में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विदेश मंत्रियों की बैठक में जयशंकर ने बिना चीन का नाम लिए कहा कि नियम आधारित आदेशों को अमल में नहीं लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह विशेष बैठक अंतरराष्ट्रीय संबंधों के दीर्घकालिक प्रमाणित सिद्धांतों में हमारे विश्वास को दोहराती है, लेकिन आज चुनौती अवधारणाओं और मानदंडों की नहीं बल्कि उन्हें एक समान ढंग से अमल में लाने की है।

दुनिया की प्रमुख आवाजों को हर तरह से मिसाल कायम करनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करना, साझेदारों के वैध हित की पहचान, बहुपक्षवाद का समर्थन करना और सार्वजनिक हित को बढ़ावा देना एक टिकाऊ विश्व व्यवस्था बनाने का एकमात्र तरीका है।

इस दौरान उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर और कोहिमा जैसे पूर्वी देशों में भारतीयों द्वारा किए बलिदान और बहाए गए लहू की भी चर्चा की। उन्होंने डॉ. कोटनिस को याद करते हुए बताया कि वह 1938 में द्वितीय चीन-जापान युद्ध के दौरान चिकित्सीय सहायता के लिए चीन भेजे गए पांच भारतीय चिकित्सकों में शामिल थे।

This special meeting reiterates our belief in time-tested principles of international relations, but the challenge today is not of concepts&norms but equally of their practice: Dr S Jaishankar, EAM at meeting of Foreign Ministers of Russia,India&China (RIC), via video conference pic.twitter.com/YGn5DTXzjj