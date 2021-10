G20 सम्मेलन: पीएम मोदी का वादा, 2022 के अंत तक दुनिया के लिए 500 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए तैयार भारत

नई दिल्ली। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पहले जी 20 सत्र में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत के योगदान पर प्रकाश डाला। शीर्ष राजनयिक श्रृंगला ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि पीएम मोदी ने 150 से अधिक देशों में भारत की चिकित्सा आपूर्ति का उल्लेख किया क्योंकि उन्होंने महामारी से निपटने में सहयोगी दृष्टिकोण के लिए देश के 'एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य' के दृष्टिकोण के बारे में बात की थी।

रोम में ग्रुप ऑफ 20 लीडर्स समिट में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत 2022 के अंत तक 5 अरब कोविड-19 वैक्सीन खुराक का उत्पादन करने के लिए तैयार है, जो दुनिया के लिए उपलब्ध होगी। पीएम मोदी ने G20 देशों को भारत को आर्थिक सुधार और आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण में अपना भागीदार बनाने के लिए आमंत्रित किया।

In his intervention at the first session, PM highlighted India's contribution to fight against COVID. He mentioned India's medical supplies to over 150 countries &spoke about our vision of One Earth, One Health which is essentially collaborative approach in fight against COVID:FS https://t.co/fWwEXUTx8F pic.twitter.com/DxnNXApHyK