नई दिल्ली। अकसर अपने बयानों के चलते सुर्खियां बटोरने वाली सोनम कपूर ने एक बार फिर कुछ ऐसा कह डाला, जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। सोनम कपूर ने इस बार अमरीका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने एक ट्वीट में ट्रंप को मूर्ख बताया है और कहा है कि उनको भारत से सीख लेनी चाहिए। उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं।

ट्वीट में निकाली भड़ास

अमरीकी राष्ट्रपति ने शिकार के दौरान मारे गए हाथियों के अंगों के निर्यात की अनुमति दी थी। इसी खबर को पढ़कर सोनम को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी भड़ास एक ट्वीट के जरिए निकाल दी। उन्होंने अपने ट्वीट में इससे जुड़े खबर की एक लिंक रीट्वीट करते हुए लिखा कि 'भारत में शिकार अवैध है, ये एक ऐसी चीज है जिसे दुनिया भारत से सीख सकती है। ट्रंप मूर्ख है।' साथ ही सोनम ने इस ट्वीट में ट्रंप को टैग भी किया। ट्रंप के इस फैसले पर कई वन्य जीवन संरक्षण संस्थानों और गैर-सरकारी संस्थानों ने भी चिंता जताई है। बता दें अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसे बन कर रखा था।

Hunting is illegal in india, one of things the world can learn from us! Trump is an imbecile ! @potus #proudtobeindian #preserveourworld pic.twitter.com/retBm6Y1MZ — Sonam Kapoor (@sonamakapoor) March 9, 2018

ऐसा है अमरीका में प्रावधान

गौरतलब है कि अमरीका के नेशनल राइफल एसोसिएशन और सफारी क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन की ओर से कहा गया कि वे अफ्रीकी देशों के लोगों को शिकार करने के बदले भारी धन देते हैं, जिसका इस्तेमाल वहां कि राज्य सरकार हाथियों के संरक्षण में करती है। इन संस्थाओं का दावा है कि इन देशों में पैसे के अभाव के चलते हाथियों की उचित देखभाल नहीं हो पाती। साथ ही अमरीका में ये भी प्रावधान है कि अगर शिकार की वजह से किसी जानवर के किसी खास नस्ल के संरक्षण में लाभ होता है तो उस जानवर के अंगों का आयात किया जा सकता है।

ट्वीट पर मिली ऐसी प्रतिक्रिया

हालांकि सोनम के इस ट्वीट पर कई लोगों ने समर्थन दिया है। लेकिन कई यूजर्स ने इस ट्वीट के लिए सोनम को ट्रोल भी किया है। उनका कहना है की सोनम को इस तरह के बयान देने से पहले भारत के समस्याओं के बारे में भी देख लेना चाहिए। वहीं कई यूजर्स ने सलमान खान हंटिंग केस का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें पहले बॉलीवुड से जुड़े ऐसे मामलो पर भी ध्यान देना चाहिए।

mam your intention is as pure as the beauty of your soul. The entire nation is with you in this initiative.#protectanimals — Vikhyat Shetty (@VikhyatShetty) March 9, 2018

Please say something about few bollywood stars accused of hunting.. — Vikas Gupta (@gettoVikasGupta) March 9, 2018

Who said hunting banned in India. Ask your fraternity.. Salman Khan , Saif Ali Khan , Tabu , Neelam.... — Ajay Kurude (@kurude8) March 10, 2018