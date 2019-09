भूकंप के झटके से हिला फिजी, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.5 मापी गई

सुवा। ओशिनियाई देश फिजी में रविवार को भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। हालांकि इसमें किसी तरह से कोई हताहत नहीं हुआ और न ही कुछ नुकसान हुआ।

यूरोपियन-मेडिटेरेनियन सीस्मोलॉजिकल सेंटर (EMSC) के अनुसार, रविवार को फिजी द्वीप के क्षेत्र में एक शक्तिशाली भूकंप आया। संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी केंद्र ने एक ट्वीट में कहा कि सुनामी की उम्मीद नहीं है।

रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.5 मापी गई। भूकंप का केंद्र 590 किमी की गहराई पर राजधानी सुवा से 410 किमी दक्षिण पूर्व में स्थित था।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने फिजी द्वीप समूह में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.4 दर्ज की, जो कि भारतीय समयानुसार रात को 9:24 बजे पर आया।

India Meteorological Department (IMD): An earthquake of magnitude 6.4 on the Richter Scale struck Fiji Islands at 21:24:21 IST (India Standard Time), today. pic.twitter.com/3eW14d2hIA