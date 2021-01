जारी हुआ 180 देशों का करप्शन पर्स्पेशन इंडेक्स, जानिए किस देश में कितना भ्रष्टचार

भ्रष्टाचार को लेकर खबरें आती रहती हैं। अब एक संस्था ने एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में भ्रष्टाचार खत्म करने की दिशा में उठाए गए कदमों के आधार पर दुनिया के 180 देशों की रैंकिंग तैयार की है। दरअसल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ताजा करप्शन पर्स्पेशन इंडेक्स जारी किया है। 180 देशों को लेकर तैयार की गई इस रैंकिंग में भारत 86वें पायदान पर है। जबकि पड़ोसी देश चीन 78वें, पाकिस्तान 124वें जबकि बांग्लादेश 146वें स्थान पर है। बता दें कि रैकिंग में टॉप पर रहे देश में सबसे कम जबकि निचले पायदान पर रहे देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पाया गया है।

महामारी से निपटने के दौरान हुए भ्रष्टाचार पर विशेष जोर

बता दें कि अंतरराष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेंरेंसी इंटरनेशनल हर वर्ष दुनिया के देशों का करप्शन इंडेक्स तैयार करती है। इस बार यह करप्शन इंडेक्स तैयार करने के मापदंडों में कोरोना महामारी से निपटने के दौरान हुए भ्रष्टाचार पर विशेष जोर दिया गया है। इन मापदंडों पर बांग्लादेश बिल्कुल पिछड़ गया है। इन मापदंडों को लेकर संस्था की चेयरपर्सन डेलिया फरेरिया रूबियो ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 सिर्फ स्वास्थ्य और आर्थिक संकट ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार संकट भी है और इससे निपटने में फिलहाल हम असफल साबित हो रहे हैं।

