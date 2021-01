Disclosure : जब ओबामा के शपथ ग्रहण में हमले की सूचना से मच गई थी अफरा-तफरी

-पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति के वक्त भी देश 9/11 हमलों और इराक और अफगानिस्तान में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के खतरों से आशंकित था।

-सोमाली आतंकियों की धमकी से अफरा-तफरी का माहौल था (There was panic in the threat of Somali terrorists)

- ओबामा परमाणु फुटबॉल के बारे में सैन्य ब्रीफिंग लेने चले गए (Obama went to take military briefing about nuclear football)