यूएनएससी ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, धारा 370 पर बात करने से किया इनकार

वाशिंगटन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। यूएनएससी की अध्यक्ष जोआना रोनक्का ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 में किए गए बदलाव पर अपनी प्रतिक्रिया देने से साफ इनकार कर दिया है। इस मामले में पाकिस्तान ने यूएनएससी को खत लिखकर दखल देने की मांग की थी। गौरतलब है कि इमरान खान ने बीते दिनों विभिन्न अधिकारियों के साथ बैठक करके यह तय किया था कि वह भारत के खिलाफ यूएन में अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। मगर पाकिस्तान की यह उम्मीद भी टूट गई है।

पाकिस्तान ने धारा 370 को सांप्रदायिकता से जोड़ा, कहा- हम मुसलमान हैं, डर शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं

#WATCH Joanna Wronecka, President of the United Nations Security Council (UNSC) refuses to comment on Pakistan’s letter to UN regarding the abrogation of Article 370 in Jammu & Kashmir. pic.twitter.com/FWDaT4CAi0