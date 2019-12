अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी संकट में, स्पीकर पेलोसी ने की महाभियोग चलाने की घोषणा

वाशिंगटन डीसी। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने बृहस्पतिवार को बताया कि उन्होंने सदन की न्यायिक समिति से कहा है कि वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए जरूरी कागजी प्रक्रिया (आलेख) शुरू कर दें। पेलोसी ने कहा कि ट्रंप ने ऐसे काम किए हैं जिससे उनके सामने इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा है।

एक टेलीविजन में पेलोसी द्वारा दिए गए भाषण के मुताबिक, "राष्ट्रपति के कार्यों ने वाकई में संविधान का उल्लंघन किया है। हमारा लोकतंत्र खतरे में आ गया है। राष्ट्रपति ने हमारे सामने कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है।"

महाभियोग प्रक्रिया शुरु करने के लिए महाभियोग के आलेख बहुत जरूरी होते हैं। हालांकि पेलोसी की यह घोषणा अप्रत्याशित नहीं है। और अब क्रिसमस से पहले ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के औपचारिक आलेखों पर सदन द्वारा मतदान की संभावना बढ़ती नजर आ रही है।

The President is a continuing threat to our democracy and leaves us no choice but to act. I am asking our Chairmen to proceed with articles of impeachment . #DefendOurDemocracy

पेलोसी ने कहा कि ट्रंप का यूक्रेन से संपर्क करना देश के लिए खतरा है और इससे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। पेलोसी ने कहा, "आज मैं अपने अध्यक्ष से कहती हूं कि महाभियोग के आलेखों को तैयार करें।"

पेलोसी ने ट्रंप पर राष्ट्रपति कार्यालय के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कहा कि उन्होंने अमरीकी के राष्ट्रीय हित से समझौता किया।

पेलोसी ने इस संबंध में अपना भाषण स्पीकर के बॉलकनी हॉलवे से दिया, जहां से बीते सितंबर में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की जांच की औपचारिक शुरुआत करने की घोषणा की थी।

....This will mean that the beyond important and seldom used act of Impeachment will be used routinely to attack future Presidents. That is not what our Founders had in mind. The good thing is that the Republicans have NEVER been more united. We will win!