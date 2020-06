Weather Forecast: अमेरिका के कई राज्यों में अगले कुछ दिन होंगे भारी, NWS ने जारी किया अलर्ट

NWS Alert: कोरोना ( COVID-19 ) की मार के बीच अमेरिका में आसमानी आफत और मंडरा रही है। नेशनल वेदर सर्विस ( NWS ) ने अगले कुछ दिनों आंधी तूफान और भारी बारिश ( Heavy Rain ) को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि पिछले सप्ताह कनाडा के कुछ हिस्सों में उत्तर-पश्चिम में बाढ़ और बारिश की बाढ़ के मौसम के पैटर्न में बदलाव आया है। वहीं, एक सिस्टम और सक्रिय हो रह है, जो आगामी कुछ दिनों में एक भीषण चक्रवात का रूप ले सकता है।

A Slight risk for severe thunderstorms is in place across parts of the northern Plains this afternoon and evening, with large hail and damaging gusts being the primary threats. Please tune in to broadcast media or NOAA weather radio for possible watches or warnings. pic.twitter.com/jpMyZDiW8N