यमन: नए कैबिनेट मंत्रियों के विमान की लैंडिंग होते ही जोरदार धमाका, 13 लोगों की मौत

अदन। अरब देश यमन (Yemen) में अदन एयरपोर्ट (Aden Airport) बुधवार को धमाकों से दहल उठा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस धमाके में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान करीब एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं।

गौरतलब है कि धमाके के कुछ देर पहले ही सरकार के नए कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक जहाज यहां पहुंचा था। ये मंत्री सऊदी अरब (Saudi Arab) से लौट रहे थे। गौरतलब है कि यमन में लंबे समय से गृहयुद्ध (Civil War) जारी है।

#WATCH Yemen: At least 5 people killed & dozens more wounded in an attack on Aden airport, shortly after a plane carrying a newly formed govt for Yemen arrived from Saudi Arabia today, reports Reuters quoting a local security source

(Video Source: Reuters) pic.twitter.com/a5Xf7vthzu