नई दिल्ली: अगर आपसे पूछा जाए कि आप ने पहली बार कब email id ( ईमेल आईडी ) बनाया तो कुछ लोग कहेंगे कि हाल ही में तो कुछ लोग कहेंगे कि साल 2000 के आस-पास, लेकिन क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसके लॉन्च होने से पहले ही इसपर अपना आईडी बना लिया था और उससे पहला मेल भी लाल कृष्ण आडवाणी को भेजा था। ये पढ़ने में आपको अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये बात हम नहीं बल्कि खुद देश के पीएम मोदी कह रहे हैं।

1988 में पहली बार किया था मेल

दरअसल, एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि करीब 1987-88 में मैंने पहली बार डिजिटल कैमरे का इस्तेमाल किया था तब बहुत कम लोग ईमेल का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने कहा कि तब मेरे पास डिजिटल कैमरा था और मैंने आडवाणी जी की रंगीन फोटो ली थी, जिसे देखकर वो हैरान हो गए और कहा कि आज मेरी रंगीन तस्वीर कैसे छपी। उस समय कैमरे का साइज बड़ा हुआ करता था। पीएम मोदी के इस बयान की क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

Another gem from #NewsNation interview



In 90s, Modi used touch screen pad device.



In 1987, Modi was probably the first person in India to use Digital Camera, and also transmitted a color photo via email to Advani.



Height of Fekuism 😁#CloudCover #EntireCloudCover#CloudModi pic.twitter.com/OIB6cSafdr — Shaheen (@shaheen916) May 12, 2019

Nikon ने 1987 में बेचा पहला डिजिटल कैमरा

एक यूजर्स ने लिखा कि Nikon कंपनी ने साल 1987 में पहला डिजिटल कैमरा बेचा था और कमर्शियल ईमेल 1990-95 में शुरू की गई थी। इसके अलावा पूर्व राज्यसभा सांसद शाहिद सिद्दीकी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी ने नाले से गैस बनाने और रडार से बचने वाले बादलों की तरह डिजिटल कैमरा, ईमेल का इजाद किया है। वहीं कांग्रेस नेता दिव्या स्पंदना ने ट्विटर पर लिखा कि सवाल ये है कि अगर 1988 में उनकी ईमेल आईडी थी, जबकि पूरे विश्व में नहीं थी तो उन्हें ईमेल कौन भेजता था।

Modi invented Digital camera, EMail, like gas from the gutter & clouds which could not be penetrated by radars. Ask any Bhakt. https://t.co/sPrmrSaFmZ — shahid siddiqui (@shahid_siddiqui) May 13, 2019

The question is even if he did have an email id in 1988 when the rest of the world didn’t, who was he sending emails to? ET? https://t.co/6akUH0nSa6 — Divya Spandana/Ramya (@divyaspandana) May 12, 2019

अगर विकिपीडिया की मानें तो, साल 1978 में भारतीय अमेरिकी वीए शिवा अय्यदुरई ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया जिसे 'ईमेल' कहा गया। इसमें इनबॉक्स, आउटबॉक्स, फोल्डर्स, मेमो, अटैचमेंट्स आप्शन थे। 30 अगस्त 1982 को अमेरिकी सरकार ने अय्यदुरई को आधिकारिक रूप से ईमेल की खोज करने वाले के रूप में मान्यता दी। साल 1990 मे अमेरिका और भारत के बीच पहला आधारित ईमेल हुआ था।