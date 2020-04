COVID-19 Impact: TikTok ने 100 करोड़ के मेडिकल प्रोटेक्टिव सूट्स और मास्क किए डोनेट

नई दिल्ली: भारत में कोरोनावायरस का केस बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच डॉक्ट्स व सरकार की मदद के लिए TikTok आगे आया है और भारत को COVID-19 से लड़ने के लिए 100 करोड़ रुपये के मेडिकल इक्यूपमेंट्स और मास्क डोनेट किए हैं। इसकी जानकारी खुद कंपनी ने अपने अधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए दिया है।

In the fight against the spread of COVID-19, we are extending support by donating Rs. 100 Crore towards 400,000 hazmat medical protective suits and 200,000 masks to doctors and supporting medical staff. #TikTokForGoodhttps://t.co/H8WeeFl3ei pic.twitter.com/3P7xnPdqXq