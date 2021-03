Truecaller के नए ऐप Guardians से महिलाएं रहेंगी सुरक्षित, परिजन कर सकेंगे आसानी से ट्रैक

Truecaller ऐप काफी पॉपुलर ऐप है। अब स्वीडन की इस कंपनी ने एक नया ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए यूजर्स अपनों को आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। इस ऐप को Guardians नाम से ग्लोबली लॉन्च किया जा रहा है। खास बात यह है कि Truecaller के नए ऐप Guardians को स्टॉकहोम और इंडिया की टीम ने मिलकर 15 महीने में तैयार किया है। कंपनी के अनुसार, यह ऐप खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। Truecaller के को-फाउंडर और सीईओ Alan Mamedi का कहना है कि मार्केट में पर्सनल सेफ्टी और लोकेशन शेयरिंग के सैकड़ों ऐप्स हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐप Guardians ऐप की तरह काम नहीं करता। तो जानते हैं कि इस ऐप में ऐसा क्या खास है।

Always Share लोकेशन

Guardians ऐप में Always Share लोकेशन का फीचर दिया गया है। इस फीचर की मदद से यूजर्स अपने गार्जियन के साथ संपर्क में रह सकते हैं। दरअसल, Always Share लोकेशन सेलेक्ट करने पर आपकी लोकेशन गार्जियन के साथ शेयर कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन दिया गया है। इसमें आप चाहें तो अपनी लोकेशन तब शेयर कर सकते हैं, जब आप कहीं जा रहे हों। इसके अलावा इसमें इमरजेंसी पड़ने पर भी लोकेशन शेयरिंग का ऑप्शन दिया गया है।

बैटरी और नेटवर्क का स्टेटस भी दिखेगा

जब आप अपनी लोकेशन शेयर करेंगे तो आपके गार्जियन को आपके मोबाइल की बैटरी और नेटवर्क का स्टेटस भी पता चलेगा। इससे उन्हें पता चल जाएगा कि आपके फोन में कितनी बैटरी है और वह कितनी देर तक चलेगी। रिपोर्ट के अनुसार, इसके अलावा कंपनी आने वाले समय में इमरजेंसी की जगह पर लोकल अथॉरिटी को अगाह करने पर भी काम करने वाली है।

ऐसे यूज कर पाएंगे ऐप

इस ऐप में लॉगइन करने के दो तरीके हैं। अगर आप Truecaller ऐप पर हैं तो उसकी आईडी से Guardians ऐप में लॉगइन कर सकते हैं। अगर आप Truecaller यूजर नहीं हैं तो फोन नंबर से वेरिफिकेशन के बाद लॉगइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मिस्ड कॉल दे कर भी ओटीपी पा सकते हैं। यह ऐप यूजर्स से लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स और फोन की परमिशन मांगता है। इसमें यूजर जब चाहे अपनी लोकेशन शेयरिंग को बंद कर सकता है।

बैटरी की खपत कम

कंपनी का कहना है कि उनकी ऐप स्मार्टफोन की बैटरी की खपत कम से कम करती है। कंपनी का कहना है कि भले ही आप लोकेशन शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये बैकग्राउंड में काम करता है। ये स्मार्टफोन की कम से कम बैटरी की खपत करता है। इस ऐप में एक इमरजेंसी बटन भी दिया गया है जिसे टैप करके आप अपने गार्जियन्स को नोटिफाई कर सकते हैं।