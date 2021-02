Flipkart Quiz में सिर्फ 5 सवालों का जवाब देकर जीत सकते हैं ढेरों इनाम

ई—कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट (Flipkart) पर डेली ट्रिविया शुरू हो गया है। ऐसे में आप भी फ्लिपकार्ट क्विज (Flipkart Quiz) में हिस्सा ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट क्विज में यूज़र्स को इनाम जीतने का मौका मिलता है। इनाम के रूप में यूजर्स को कूपन्स, प्राइज और कई तरह के गिफ्ट मिलते हैं। इसके अलावा यूजर्स इस क्विज में हिस्सा लेकर फ्लिपकार्ट Super Coins भी जीत सकते हैं। यह क्विज जीतने के लिए यूजर्स को सभी सवालों के सही जवाब देने होते हैं।



पूछे जाते हैं 5 सवाल

बता दें कि Flipkart Quiz में यूजर्स से पांच सवाल पूछे जाते हैं। ई—कॉमर्स वेबसाइट की यह Quiz डेली इवेंट और करेंट अफेयर्स पर बेस्ड होती है। ये क्विज एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइसेज के लिए उपलब्ध है। Flipkart Quiz को यूजर्स इसके Game Zone सेक्शन में जाकर खेल सकते हैं।

पहले 50,000 पार्टिसिपेंट्स को ही मिलता है प्राइज

इस क्विज में यूजर्स से 5 सवाल पूछे जाते हैं। इनाम जीतने के लिए यूजर्स को इन सभी 5 सवालों का सही जवाब देना पड़ता है। बता दें कि सिर्फ पहले 50,000 पार्टिसिपेंट्स को ही प्राइज जीतने का मौका मिलता है। विजेताओं को कूपन और डिस्काउंट वाउचर के अलावा कई तरह के ईनाम दिए जाते हैं।

20 फरवरी के सवाल

20 फरवरी के लिए यूजर्स से जो 5 सवाल पूछे गए वे हम आपको बताते हैं। साथ ही इन सवालों के सही जवाब भी आपको बताएंगे।

सवाल 1— Who is the current chief justice of india?

जवाब : Sharad Bobde.

सवाल 2– What is the hemispherical pan used in southeast asian cooking called?

जवाब 2— Wok.

सवाल 3– ) Vimana, jagamohana, natamandira and bhoga- mandapa are the four components of

जवाब : Lingaraj Temple.

सवाल 4– Also known as the yumthang valley, where is the valley of flowers sanctuary?

जवाब : Sikkim.

सवाल 5– Which chief minister of west bengal helped satyajit ray in making pather panchali?

जवाब 5 : B. C. Roy.