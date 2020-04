World Bank ने की Aarogya Setu App की तारीफ, कहा- दिखाया नया रास्ता

नई दिल्ली : कोरोनावायरस से लड़ने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया है। सरकार की ओर से लगातार अपील भी की जा रही है ज्यादा से ज्यादा लोग इस ऐप को डाउनलोड करें ताकि इस बीमारी से लड़ा जा सके। इस बीच विश्व बैंक ने इस ऐप की तारीफ करते हुए कहा है कि इसने नया रास्ता दिखाया है। बता दें कि इस ऐप को आईफोन व एंड्रॉयड दोनों यूजर्स प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक इस ऐप को 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है।

विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि हाल ही में भारत ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है जो यूजर्स के स्मार्टफोन की लोकेशन को ट्रैक करके उन्हें ये जानकारी देती है कि क्या वे किसी ऐसे व्यक्ति के पास हैं, जिसकी कोरोनावायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। साथ ही उस जगह जाने से पहले अलर्ट भी जारी करती है।

वहीं नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने ट्विटर पर ऐप्पल के सीईओ टिम कुक और गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को टैग करते हुए लिखा कि भारत कोविड-19 के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इसे यूजर्स की जानकारी सुरक्षित रखने के लिहाज से बनाया गया है। आगे लिखा कि हमें खुशी है कि आरोग्य सेतु की तर्ज पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए एप्पल और गूगल मिलकर ऐप तैयार कर रहे हैं।

India leads the way in contact tracing for COVID-19: privacy-first by design, secure, robust and scalable to billion users. Glad to see Apple and Google joining hands to develop contact tracing on the lines of #AarogyaSetu @tim_cook @sundarpichai pic.twitter.com/JDoSl0A5Qa