Xiaomi Mi A3 के लिए फरवरी में Android 10 अपडेट किया जाएगा जारी

नई दिल्ली: Xiaomi Mi A3 स्मार्टफोन के लिए फरवरी मे स्टेबल एंड्रॉयड 10 जारी किया जाएगा। इस फोन को पिछले साल अगस्त महीने में भारत में लॉन्च किया गया है। इसकी जानकारी Xiaomi India ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है। ट्वीट में लिखा गया है, “ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि शोआमी मी ए3 के लिए एंड्रॉयड 10 अपडेट फरवरी महीने के मध्य में उपलब्ध होगा। शाओमी का यह फोन एंड्रॉयड वन प्रोग्राम का हिस्सा है। Mi A3 के 4 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट को 12,499 रुपये और 6 जीबी रैम व 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट को 15,499 रुपये में बेचा जा रहा है।। फोन को नॉट जस्ट ब्लू, मोर दैन वाइट और काइंड ऑफ ग्रे कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है।

Thanks for your excitement and patience. Glad to announce the update will be out in mid February for Mi A3.