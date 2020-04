Apple TV+ यूजर्स को शानदार तोहफा, मुफ्त में देखें Original Shows

नई दिल्ली। लॉकडाउन में यूट्यूब के बाद अब एप्पल टीवी प्लस ने अपने यूजर्स को खास तोहफा देते हुए ऐलान किया है कि Apple TV Plus यूजर्स प्रीमियम शोज को मुफ्त देख सकते हैं। कंपनी ने जानकारी साझा करते हुए कहा है कि प्रीमियम शोज को 100 देशों में सीमित समय के लिए फ्री में उपलब्ध किया गया है। बता दें कि ये ऐप iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac, Samsung और LG स्मार्ट टीवी को सपोर्ट करता है।

इन फ्री शोज की लिस्ट में The Morning Show, Ghostwriter, The Elephant Queen, For All Mankind, Servant, Helpsters, Dickinson और Snoopy In Space शामिल है। इसके अलावा यूजर्स apple.co/FreeForEveryone पर जाकर भी कंटेंट को मुफ्त में एक्सेस करके देख सकते हैं।

Apple TV का एक्सेस लेने के लिए हर महीने 99 रुपये का रीचार्ज कराना पड़ेगा। इसके अलावा एपल टीवी एप का 7 दिन का ट्रायल भी उपलब्ध है। बता दें कि कंपनी ने एपल टीवी एप को पिछले साल लॉन्च किया था।